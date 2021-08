La dedica di Tortu e Patta: "La nostra medaglia a tutti i sardi che hanno visto la loro terra bruciare"

admpumiddle

outstream

A tutti i sardi che hanno visto la loro amata terra bruciare, gli sforzi di una vita andare in fumo, il bestiame soffocare, il proprio lavoro sparire col vento... ad_dyn<

A voi, dedichiamo questa piccola gioia, che possa alleviare il dolore di queste settimane infernali.#Sardegna pic.twitter.com/Xpqx8C19T2 — Filippo Tortu (@FilippoTortu) August 7, 2021

Lui ha pubblicamente detto di sentirsi sardo anche se vive in Brianza.Il padre di Filippo Tortu è sardo e lui, anche se è cresciuto in Lombardia e ha quell'accento ha sempre detto di sentire fortemente le radici sarde, pur non nascondendo la parte brianzola materna.Adesso Filippo Tortu e Lorenzo Patta, medaglia d'oro nella staffetta 4x100 hanno scelto di dedicare questa medaglia alla Sardegna postando una foto con un pensiero speciale.Il primo frazionista italiano è originario di Samugheo e si è sportivamente costruito nell'isola.Un post che ha suscitato tanta partecipazione, perché in un momento così importante per loro, si sono ricordati dei drammi che ha vissuto la loro terra.