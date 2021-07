Niente no-vax in casa Lazio: tutti vaccinati e Lotito esulta: "Abbiamo dato un esempio"

admpumiddle

Niente paura. I no-vax impazzano e trovano sponda nell’estrema destra sovranità e bolsonariana.

Ma non nella Lazio che ha liquidato in un battibaleno alcuni rumors e sistemato la questione.

Così il presunto caso "no vax" rientrato in casa Lazio. Nonostante 3 o 4 calciatori biancocelesti avessero detto no al trattamento per il Covid-19, la società biancoceleste li ha convinti e nel ritiro estivo della squadra di Maurizio Sarri ad Auronzo di Cadore, tutta la squadra, nessuno escluso, è stata vaccinata con la prima dose di Pfizer.

L'operazione che ha riguardato i giocatori e lo staff della Lazio è stata effettuata grazie ai sanitari messi a disposizione dall'Ulss 1 Belluno Dolomiti ed è stata resa possibile da un accordo tra il presidente del club, Claudio Lotito, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Questi aveva ricevuto nei giorni scorsi la richiesta del patron biancoceleste, prima dell'introduzione delle norme sul green pass. "Un dovere di ospitalità e un piacere" aveva spiegato Zaia.

Le vaccinazioni, con Pfizer, si sono svolte nella palestra del PalaTre Cime, presente lo stesso Lotito, e senza alcuna defezione tra i componenti del club.

Lotito esulta: squadra tutta vaccinata

Claudio Lotito ha annunciato che tutti i giocatori della Lazio sono stati vaccinati. "La Lazio ha sentito l’obbligo di dare un segnale ed un esempio di senso civico, di rispetto delle regole e soprattutto di tutela della salute dei propri atleti e di tutti coloro che entrano in contatto con la squadra e con lo staff - ha spiegato a Lazio Style Channel il presidente biancoceleste -. L'iniziativa è nata prima dell’appello del Presidente del Consiglio Draghi, quando la settimana scorsa ho contattato personalmente il Presidente della Regione Veneto, chiedendo di poter mettere a disposizione della squadra la competente ULSS di Belluno, per procedere alla vaccinazione". "Devo dare atto al presidente Zaia che, in modo efficiente e in tempi rapidissimi ha risposto concretamente a questa nostra istanza: adesso tutti i nostri tifosi e tutti i cittadini, a partire da quelli di Auronzo, potranno guardare con soddisfazione a questa nostra iniziativa", ha aggiunto. Poi una smentita alle voci secondo cui alcuni giocatori non si sarebbero voluti vaccinare: "Non risponde a verità la notizia secondo la quale alcuni calciatori non si sarebbero voluti sottoporre al vaccino. Infatti, a parte cinque elementi della rosa a cui era già stato somministrato, oggi si è vaccinata tutta la squadra al completo, compreso lo staff e tutti gli addetti ai lavori".

