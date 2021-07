Dopo 23 anni Berrettini riporta l’Italia ai quarti di finale di Wimbledon

Continua l’ottimo periodo di forma di Matteo Berrettini che dopo la vittoria del Queens’s Club Championship conquista i quarti di finale di Wimbledon.

Un torneo che l’italiano sta disputando al massimo, con un solo set perso in 4 gare e 2 soli break concessi agli avversari.

The first man into the #Wimbledon quarter-finals is @MattBerrettini ! Berrettini 6-4 6-3 6-1 Ivashka. pic.twitter.com/9tYyAAU8ZS

Anche oggi una partita di sostanza da parte di Matteo che schianta Ivashka (79°) 6-4, 6-3, 6-1:

per il numero 9 al mondo ben 93 punti, contro i 65 del rivale, un solo turno di servizio concesso al bielorusso e soltanto 6 punti persi con la prima.

Dopo 23 anni, un italiano raggiunge i quarti di finale di Wimbledon, l’ultimo era stato Sanguinetti nel 1998.

Berrettini è inoltre il terzo italiano a raggiungere questo traguardo nell’era open, quinto in assoluto.

Forza Matteo @MattBerrettini becomes the 5th Italian man in history to reach the quarter-finals at #Wimbledon after beating Ilya Ivashka in straight sets pic.twitter.com/IX52c1nerr