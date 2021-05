L'Italia terza nel medagliere: ecco come sono andati gli Europei di nuoto 2021

admpumiddle

Un medagliere che lascia ben sperare in vista della rassegna madre: le Olimpiadi 2021 a Tokyo.

Si concludono in maniera trionfante per l’Italia i Campionati Europei 2021 di nuoto di scena a Budapest: la comitiva azzurra conquista il terzo posto nel medagliere finale.

La massima competizione continentale ha dimostrato tutto il potenziale azzurro, confermando quanto di buono era già stato fatto nell’ultima edizione, quella di Glasgow 2018.

Sono tanti i nomi altisonanti, ma è prioritario citarne tre: ha cominciato Gregorio Paltrinieri con i tre ori dal fondo (5 km, 10 km e team event), oltre ad altre due medaglie dalla vasca; ha proseguito Simona Quadarella con altri tre ori nel mezzofondo (400, 800m, 1500m); ha messo la ciliegina sulla torta Benedetta Pilato, che a 16 anni non solo ha dominato la gara dei 50 rana, ma ha addirittura stabilito un sensazionale record del mondo in semifinale.

Complessivamente, si tratta della migliore edizione di sempre: ben 44 le medaglie conquistate dalle cinque discipline natatorie (nuoto in vasca, fondo, nuoto artistico e tuffi) e per tale numero complessivo l’Italia guadagna la prima posizione del medagliere.

Nello specifico, sono cinque medaglie in più rispetto a Glasgow 2018 e Londra 2016 (in entrambe le occasioni furono 39 totali). Stavolta sono così’ distribuite: 10 d’oro, 14 d’argento e 20 di bronzo. E tutto ciò nonostante l’assenza della nazionale A del sincronizzato.

“Il livello del campionato europeo è stato altissimo – le parole del Presidente della Federnuoto Paolo Barelli – Quindi il medagliere che ha battuto tutti i record in termini numerici è la migliore immagine che il vertice del movimento acquatico potesse mostrare”.

Queste tutte le medaglie conquistate dagli azzurri in questa settimana di nuoto:

Ori(10)

T. Elena Bertocchi nel trampolino 1m con 259.90 punti

F. Gregorio Paltrinieri nella 5 chilometri in 55’43″3

T. Chiara Pellacani e Matteo Santoro nel sincro misto trampolino con 300.69 punti

F. Gregorio Paltrinieri nella 10 chilometri in 1h51’30″6

F. Team event 5 Km in 54’09″00 (Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi, Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza)

N. Simona Quadarella negli 800 stile libero in 8’20″23

N. Simona Quadarella nei 1500 stile libero in 15’53″59

N. Benedetta Pilato nei 50 rana in 29″35

N. Margherita Panziera nei 200 dorso in 2’06″08

N. Simona Quadarella nei 400 stile libero in 4’04″66

Argenti (14)

T. Team Event (Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Sarah Jodoin Di Maria e Riccardo Giovannini), 428 punti

F. Giulia Gabbrielleschi nella 5 Km in 58’49″3

T. Chiara Pellacani dal trampolino 3m con 321.15 punti

F. Matteo Furlan nella 25 km in 4h36’05″1

T. Elena Bertocchi e Chiara Pellacani nel sincro trampolino con 307.20 punti

N. Staffetta 4×200 stile libero mixed in 7’29″35 RI

con Stefano Ballo 1’46″96, Stefano Di Cola 1’46″16, Federica Pellegrini 1’55″66, Margherita Panziera 2’00″57

N. Gregorio Paltrinieri nei 1500 in 14’42″91

N. Alessandro Miressi nei 100 stile libero in 47″45 RI

N. Arianna Castiglioni nei 100 rana in 1’06″13

N. Federico Burdisso nei 200 farfalla in 1’54″28 RI

N. Federica Pellegrini nei 200 stile libero in 1’56″29

N. Margherita Panziera nei 100 dorso in 59″01

N. Gregorio Paltrinieri Paltrinieri negli 800 stile libero in 7’43″62

N. Alberto Razzetti nei 400 misti in 4’11″17



Bronzi (20)

S. Tecnico del Mixed con Nicolò Ogliari e Isotta Sportelli, 77.4281 punti.

T. Chiara Pellacani nel trampolino 1m con 254.15.F. Dario Verani nella 5 chilometri in 55’46″6.T. Giovanni Tocci dal trampolino 1m con 402.50F. Rachele Bruni nella 10 Km in 1h59’15″1.S. Libero del Mixed con Nicolò Ogliari e Isotta Sportelli, 81.8667 punti.F. Barbara Pozzobon nella 25 km in 4h54’58″7.N. 4×100 stile libero maschile in 3’11″87 con Alessandro Miressi 47″74 RI, Lorenzo. Zazzeri 48″30, Thomas Ceccon 47″98, Manuel Frigo 47″85.N. Domenico Acerenza nei 1500 in 14’54″36.N. Martina Carraro nei 100 rana in 1’06″21.N. 4×200 stile libero maschile in 7’06″05 con Stefano Ballo 1’47″30, Matteo Ciampi 1’46″17, Marco De Tullio 1’46″02, Stefano Di Cola 1’46″56con la NazionaleN. Alberto Razzetti nei 200 misti in 1’57″25.N. 4×100 mista mixed in 3’42″30 RI con Margherita Panziera 59″55, Nicolò Martinenghi 58″05, Elena Di Liddo 57″54, Alessandro Miressi 47″16.N. Martina Rita Caramignoli nei 1500 stile libero in 16’05″81.N. 4×200 stile libero femminile in 7’56″72.con Stefania Pirozzi 1’59″63, Sara Gailli 1’59″94, Simona Quadarella 2’00″61, Federica Pellegrini 1’56″54.N. Gabriele Detti negli 800 stile libero in 7’46″10.N. Nicolò Martinenghi nei 50 rana in 26″68.N. 4×100 stile libero mixed in 3’22″64 RI con Alessandro Miressi 47″63, Thomas Ceccon 47″59, Federica Pellegrini 53″58, Silvia Di Pietro 53″84.N. 4×100 mista maschile in 3’29″93 RI con Thomas Ceccon 53″59, Nicolò Martinenghi 57″84, Federico Burdisso 51″29, Alessandro Miressi 47″21.N. 4×100 mista femminile in 3’56″30 RI con Margherita Panziera 59″71, Arianna Castiglioni 1’05″66, Elena Di Liddo 57″27, Federica Pellegrini 53″66.