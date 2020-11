Il raglio di Gasparri mentre il mondo piange Maradona: "Pelè era il meglio"

Il più grande calciatore di tutti i tempi pic.twitter.com/89VerWH9Ds

È morto Maradona, e il mondo è a lutto. Ci sono gli appassioanti di calcio, che piangono il più grande calciatore vivente; c'è Napoli che piange il suo eroe, e il Sudamerica, specie l'Argentina, che ricorda non solo il talento del Pibe de Oro, ma il suo impegno politico per un Sudamerica sovrano e di sinistra.E poi c'è Maurizio Gasparri. Cui forse proprio questa vicinanza di Maradona alla sinistrra sudamericana dà fastidio. E provoca, come un ex missino sa fare: su twitter posta una foto di Pelè (che ha ricordato Maradona con commozione) e scrive "il più forte calciatore di tutti i tempi".Basta questo a scatenare il web: "Ma una volta STAI ZITTO..non sai cosa significhi il rispetto e per l'ennesima volta lo hai dimostrato"; "tal Maurizio Gasparri, aspira ad essere il politico più coglione di tutti i tempi" e tanti altri, indigrati da questa abissale mancanza di tatto, di rispetto, di umanità, di decenza.