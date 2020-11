I comunisti cileni salutano Maradona: "Mancino in campo come in politica"

Zurdo para pegarle a la pelota y al imperialismo.

Nuestras condolencias al pueblo argentino y al mundo del fútbol por la partida de Maradona.

Un grande que nunca abandonó su compromiso social; ferviente defensor de la voluntad de los pueblos para elegir su destino.#d10s pic.twitter.com/LIerNkdw3n

— Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) November 25, 2020

Il Partito Comunista Cileno ha salutato con un tweet Diego Armando Maradona, scrivendo: "Mancino sia per colpire la palla che l'imperialismo"."Un grande che non ha mai abbandonato il suo impegno sociale, fervente difensore della volontà dei popoli di scegliere il proprio destino". Il Partito ha ricordato l'impegno del campione nei confronti dei più umili, come già sottolineato in queste ore anche dal leader socialista boliviano Evo Morales.