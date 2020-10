Alex Zanardi compie 54 anni, l'Italia si stringe intorno al campione: "Ti aspettiamo"

Un giorno speciale per un uomo speciale.

Tutti noi facciamo il tifo per te: buon compleanno Alex #Zanardi pic.twitter.com/FmF56lssYl

— F.C.I. (@Federciclismo) October 23, 2020



“Credo che la curiosità sia l'unica cosa di cui abbiamo bisogno nella vita. Se sei curioso troverai la tua passione. E i risultati che avrai saranno il risultato di quanta passione metterai nella tua vita”.



Impegnato in un’altra, l’ennesima, sfida, compie gli anni Alex #Zanardi! pic.twitter.com/bn3xLJgoWI

— CONI (@Coninews) October 23, 2020

Oggi Alex Zanardi compie 54 anni e l'Italia si stringe vicino al suo campione, ricoverato al San Raffaele in terapia semi-intensiva dopo il gravissimo incidente con la sua handbike. Piovono auguri sui social dal mondo sportivo, politico e dai fan, in cui si spera che il guerriero Alex possa presto tornare a correre: "Noi ti stiamo aspettando" si legge sui post.Alex è assistito dalla moglie Daniela e dal figlio Niccolò che, saltuariamente, ha manifestato il proprio stato e le speranze legate alla salute del padre sui social, dopo quel drammatico incidente in Toscana, tra Pienza e San Quirico d’Orcia.