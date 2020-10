Giro d’Italia, a San Daniele vince Tratnik: decisiva una fuga di 100 km. Almeida sempre in rosa

In una durissima tappa di montagna attaccano in 28: a circa 35 km l'attacco decisivo dello sloveno, che viene in seguito raggiunto da O’Connor ma lo batte sul finale. Domani e dopodomani le tappe decisive