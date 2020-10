Roland Garros, Nadal distrugge Djokovic in finale

È stata una finale praticamente a senso unico, quella che si è svolta questo pomeriggio a Parigi, sede del Roland Garros.

Nadal ha sconfitto infatti Djokovic in tre set, confermandosi imbattibile sulla terrra rossa con 100 vittorie su 102 disputate.

I parziali per lo spagnolo sono stati imbarazzanti: 6-0 6-2 7-5 il risultato finale.

La superiorità di Nadal è stata schiacciante, con Djokovic che ha abbozzato una reazione nell’ultimo set, andando vicino a riaprire la disputa.

Ci si aspettava una finale più combattuta tra il n.1 e il n.2 del mondo, ma la direzione presa dalla sfida è parsa subito chiara.

Per il serbo, il maggiore dispendio fisico avuto nella semifinale (portata a casa in cinque set) ha decisamente avuto un impatto in termini di lucidità e rapidità dei colpi.

Tredicesimo Roland Garros in carriera per Nadal, impressionante il suo score, mentre si tratta del 20esimo slam conquistato in carriera.