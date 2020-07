Spadafora: "Sono disgustato dal video del giocatore del Monregale calcio"

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si è definito "disgustato per le frasi razziste e sessiste, diffuse dai media in queste ore, pronunciate dal giovane calciatore del Monregale Calcio, che giustamente ha preso provvedimenti e sospeso il giocatore. Lo sport deve essere veicolo di trasmissione di valori sani: non è accettabile che uno sportivo, un ragazzo giovane, si esprima in questo modo".Il video, diffuso stamattina, mostra il 19enne Marco Rossi inveire contro una ragazza di Milano: "Sei negra e donna, non hai diritti", le sue parole. "In questo periodo il mondo scende in piazza contro il razzismo, e molti sportivi hanno appoggiato la causa - prosegue Spadafora -Dobbiamo fare di più, rafforzare l'impegno per la parità di genere e contro ogni forma di discriminazione: il dibattito sulla legge contro l'omofobia, iniziato in questi giorni alla Camera dei Deputati, va esattamente in questo senso".