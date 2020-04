Barazzutti: "Impensabile tornare a giocare a tennis senza vaccino"

Il capitano dell'Italia di Coppa Davis, Corrado Barazzutti, ha parlato all'Adnkronos a proposito degli scenari futuri per il mondo del tennis, alla luce dell'emergenza Coronavirus. ''Quando si tornerà a giocare a tennis? Non voglio essere pessimista ma il più realista possibile: fino a quando non troveranno un vaccino non potremo tornare alla normalità. Parlare di date e calendari senza un vaccino non lo vedo possibile''.Nei giorni scorsi il presidente della Atp, Andrea Gaudenzi, aveva parlato di situazione ancora 'fluida' e si era detto possibilista ad esempio sul poter disputare a fine agosto gli Us Open."Certo, si potrebbe pensare come sta facendo il calcio a tornei a porte chiuse. Però Wimbledon, che ha comunque dei diritti tv importanti, ha comunque deciso di non andare avanti senza tifosi sugli spalti'', conclude Barazzutti.