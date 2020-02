Coronavirus, sospesi i campionati minori in Veneto

Coronavirus, in Veneto si ferma il volley minore

Continuano i provvedimenti di sospensione degli eventi sportivi nel nord Italia dopo la scoperta dei primi focolai di coronavirus. Il Comitato Regionale Fipav del Veneto alla luce degli ultimi sviluppi ha decretato la sospensione di tutte le gare dei Campionati di C, D e giovanili sia maschili che femminili.

Il Comitato ha motivato l’adozione del provvedimento per “scopi precauzionali” e per “salvaguardare il regolare svolgimento dei campionati”. Le gare saranno recuperate in data da destinarsi.