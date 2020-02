L'Olimpia Milano omaggia Bryant: vestirà il giallo-viola dei Lakers

Proseguono i tributi in memoria di Kobe Bryant, la star dell'NBA scomparsa il 26 gennaio scorso assieme alla figlia ed altre 7 persone in un incidente in elicottero in California. L'Olimpia Milano ha deciso di omaggiare la leggenda dei Los Angeles Lakers vestendo i colori della franchigia.



La maglia commemorativa viola dagli inserti gialli sarà indossata dalla squadra milanese in occasione della prima partita delle Final Eight di Coppa Italia in programma giovedì a Pesaro contro la Vanoli Cremona. Per tutta la durata della competizione la maglia di riserva sarà gialla.



Sul sito ufficiale dell'Olimpia, il proprietario della squadra, lo stilista di fama mondiale Giorgio Armani, ha spiegato le ragioni di questa scelta: "Abbiamo deciso di compiere un gesto simbolico - afferma -unico, quello di abbandonare per una volta i nostri amati colori tradizionali e indossare quelli storicamente legati alla presenza di Kobe Bryant sul campo. Bryant - prosegue - è stato un giocatore di riferimento, che ha ispirato milioni di sportivi in tutto il mondo nel corso di una carriera leggendaria, nata proprio in Italia. Onorarlo ancora una volta - chiude Armani -è un modo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per il basket mondiale”.