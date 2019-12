Gigi Riva è presidente onorario del Cagliari. La gioia di Giulini: "Vuole stare con club che ama"

Tommaso Giulini ha ufficialmente nominato Gigi Riva presidente onorario del Cagliari, che quindi ora ha due numeri uno. "Ma non c'è una parte decisionale nel suo ruolo e non voglio parlare di carica di prestigio - spiega Giulini in conferenza stampa -. Questa scelta è nata con naturalezza dopo qualche chiacchierata, ci è sembrata una cosa naturale. Gigi vuole stare vicino ad un club che ama".

L'annuncio era arrivato qualche giorno fa, oggi l'ufficialità. "Gigi vuole essere il primo tifoso, lo ha fatto per tutto il popolo rossoblù. A volte mi chiedo chi sono io per parlare di un mito così: è un'emozione ma lo faccio anche con un pizzico di imbarazzo" ha continuato Giulini che ha raccontato così l'emozione della squadra: "Mi hanno subito chiamato Maran e Ceppitelli, si rendono conto che questa è una stagione speciale (50 anni fa arrivò lo scudetto e nel 2020 cadrà il centnario del club, ndr). Ora possiamo sognare l'Europa".

Giulini infine ha rivelato come Riva veda il Cagliari attuale: "Ritiene che la squadra abbia un bel gioco e la capacità di imporsi, ritrova molto dello spirito della squadra dei suoi tempi. Ha espresso amarezza per la sconfitta contro la Lazio, ha detto che la partita doveva essere chiusa nel primo tempo".

La nomina è stata resa ufficiale oggi al termine del consiglio di amministrazione. "A rinsaldare ulteriormente il legame indissolubile tra la Sardegna, il Cagliari Calcio e la famiglia Riva, la Società è lieta di annunciare anche l'ingresso nel CDA, quale nuovo membro, di Nicola Riva", si legge nella nota.