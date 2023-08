Guerra russo-ucraina, il riassunto delle principali notizie del 3 agosto

globalist Modifica articolo

3 Agosto 2023 - 22.20

Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha affermato che la controffensiva dell’Ucraina è ostacolata dalla vita vegetale dell’Ucraina. Nel suo briefing quotidiano di intelligence ha osservato: “Il sottobosco che ricresce nei campi di battaglia dell’Ucraina meridionale è probabilmente un fattore che contribuisce al progresso generalmente lento dei combattimenti nell’area”.

Oleksiy Danilov, il segretario del consiglio di sicurezza ucraino, ha detto mercoledì alla televisione nazionale ucraina che le forze russe hanno avuto tutto il tempo per preparare le difese e creare vasti campi minati durante i mesi di occupazione. “Il numero di mine sul territorio che le nostre truppe hanno riconquistato è assolutamente folle. In media, ci sono tre, quattro, cinque mine per metro quadrato”, ha detto. Danilov ha ribadito le affermazioni del presidente Volodymyr Zelenskiy secondo cui i progressi, sebbene più lenti di quanto sperato, non potevano essere affrettati poiché erano in gioco vite umane. “Nessuno può fissare scadenze per noi, tranne noi stessi… non c’è un programma fisso”, ha detto.

Giovedì l’UE ha vietato la vendita di droni alla Bielorussia e ha aggiunto importanti presentatori della TV di stato alla sua lista di sanzioni per l’invasione russa dell’Ucraina e la repressione dell’opposizione di Minsk. Il capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha dichiarato: Oggi stiamo anche adottando ulteriori misure contro il regime bielorusso come complice della guerra di aggressione illegale e non provocata della Russia contro l’Ucraina.

I leader polacchi e lituani hanno tenuto un incontro urgente giovedì in un’area strategicamente sensibile dove le loro nazioni Nato confinano con la Bielorussia e il territorio russo di Kaliningrad, avvertendo che si stanno preparando alle provocazioni di Mosca e Minsk nell’area.

Il procuratore generale dell’Ucraina sta indagando sugli attacchi russi alle sue infrastrutture agricole da luglio come potenziali crimini di guerra, ha detto giovedì a Reuters l’ufficio.

Giovedì il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha nuovamente escluso di fornire all’Ucraina missili Taurus a lungo raggio, affermando che “non è una priorità assoluta” in questo momento.

La Russia ridurrà le esportazioni di petrolio di 300.000 barili al giorno a settembre, ha riferito giovedì il vice primo ministro Alexander Novak. La Russia si è già impegnata a ridurre la sua produzione di petrolio di circa 500.000 barili al giorno, ovvero il 5% della sua produzione di petrolio, da marzo fino alla fine dell’anno.

L’agenzia di stampa statale russa Tass riferisce che le autorità nella regione di Kursk hanno confermato che i combattenti dei distaccamenti della squadra popolare volontaria sono stati riforniti di armi.

La Romania ha dichiarato giovedì che nei prossimi due giorni passerà la dogana per un massimo di 30 navi in attesa di entrare nel Paese dai porti ucraini sul fiume Danubio, segno che il commercio non si è interrotto nonostante un attacco russo al principale porto fluviale dell’Ucraina.

Il critico del Cremlino incarcerato Alexei Navalny ha detto giovedì che si aspettava una condanna “stalinista” di circa altri 18 anni di carcere. In un tweet, ha detto: “Sarà un termine enorme. Questo è ciò che viene chiamato un termine “stalinista”. Hanno chiesto 20 anni, quindi ne daranno 18 o qualcosa del genere.

Il cane da guardia anticorruzione ucraino ha dichiarato giovedì di aver arrestato un funzionario delle forze armate accusato di aver aiutato uomini in età di leva a fuggire dal paese in cambio di un pagamento in contanti, secondo AFP. L’ufficio investigativo statale ucraino ha dichiarato in una dichiarazione che il funzionario, che lavorava nell’amministrazione della città di Kiev e dirigeva un dipartimento dell’esercito, aveva rilasciato documenti falsi che dichiaravano uomini non idonei al servizio militare.

L’India parteciperà ai colloqui di pace in Ucraina che saranno ospitati dall’Arabia Saudita dal 5 al 6 agosto, ha detto giovedì un portavoce del ministero degli Esteri durante una conferenza stampa.

La Russia ha dichiarato giovedì che il gruppo di paesi BRICS sarà rafforzato aggiungendo nuovi membri, nel suo più esplicito sostegno all’idea di espansione, riferisce Reuters. Il gruppo delle economie emergenti BRICS comprende attualmente Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Mosca vede il gruppo come un contrappeso sempre più importante e influente negli affari globali all’occidente guidato dagli Stati Uniti.

Giovedì, il tribunale di Mosca ha inflitto ad Apple una multa di 400.000 rubli (3.377 sterline) per non aver cancellato contenuti “imprecisi” su quella che la Russia chiama la sua “operazione militare speciale” in Ucraina, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Tass.

Le forze russe non hanno fatto progressi lungo la linea del fronte, ma sono trincerate in aree pesantemente minate che controllano, rendendo difficile per le truppe ucraine spostarsi a est ea sud, hanno detto mercoledì funzionari ucraini. Il viceministro della difesa ucraino Hanna Maliar ha affermato che le forze russe hanno “cercato con insistenza di fermare la nostra avanzata nel settore di Bakhmut. Senza successo.”

Kiev si è difesa contro l’ottavo attacco notturno consecutivo di droni giovedì mattina presto, ha detto l’amministrazione militare regionale di Kiev su Telegram. Nessun danno è stato registrato nelle relazioni preliminari. L’aviazione ucraina ha affermato di aver abbattuto tutti i 154 droni suicidi “Shahed” lanciati durante la notte.