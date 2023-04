“La Buona Novella”: l’opera di De André in teatro interpretata da Neri Marcorè

redazione Modifica articolo

11 Aprile 2023

La Passione di Cristo reinterpretata in chiave contemporanea e ispirata ai Vangeli apocrifi, con una drammaturgia che alterna narrazioni e canzoni, come un racconto in musica. È “La Buona Novella”, lo spettacolo teatrale in prova al Teatro delle Muse di Ancona, che ha base artistica sulle note e sui testi dell’omonimo capolavoro del 1969 di Fabrizio De André

Interpretato da Neri Marcorè, che con Giua, Barbara Casini, Anais Drago, Francesco Negri e Alessandra Abbondanza è diretto da Giorgio Gallione, lo spettacolo andrà in scena per la prima volta il prossimo 13 aprile.

Si tratta, come l’ha definita lo stesso Marcorè, di “un’opera laica, ma anche profondamente spirituale”, dove le canzoni del disco originale si alterneranno a monologhi recitati da Marcorè e da Rosanna Naddeo, che darà voce, insieme al canto delle donne, a Maria, che, secondo Gallione, prima era “bambina inconsapevole e prescelta, poi come madre piangente e dolorosa, alla quale De André fa dire sotto la croce ‘non fossi stato figlio di Dio, ti avrei ancora per figlio mio'”.

Tra i brani scelti, comparirà, come prologo, Si chiamava Gesù, composto da De André nel 1967 e censurato, all’epoca, dalla Rai.

Sia Neri Marcorè che Giorgio Gallione sono già entrati profondamente in contatto con il lavoro del cantautore genovese, sia insieme nello spettacolo Quello che non ho, in scena tra il 2016 e il 2018, sia individualmente.

Nel 2000, infatti, Gallione ha già messo in scena La Buona Novella, in quell’occasione interpretata da Claudio Bisio, mentre Marcorè ha portato, per oltre dieci anni, in giro per i teatri italiani la musica di De André.

Questa nuova produzione dello spettacolo è realizzata da Marche Teatro, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Carcano e Fondazione Teatro della Toscana; per questo, come hanno entrambi dichiarato all’Ansa, “era inevitabile – per quest’occasione – tornare a lavorare insieme”.

Gli arrangiamenti della pièce e la sua direzione musicale sono stati affidati a Paolo Silvestri, mentre le scene sono realizzate da Marcello Chiarenza. Dopo la prima ad Ancona, lo spettacolo approderà al Carcano di Milano, dal 18 al 23 aprile. In arrivo anche altre date per la tournee della stagione.