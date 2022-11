Humanity 1, Pd contro il governo Meloni: "La selezione dei naufraghi viola diritto e umanità"

globalist Modifica articolo

6 Novembre 2022 - 10.44

Parole durissime di fronte ad un atteggiamento illegale, disumano e che dimostra come il governo di destra reazionaria usi la retorica anti-migranti e anti-Ong per fare propaganda.

“Il governo Meloni a Catania viola diritto e umanità, separa i minori dagli altri con un’arbitraria selezione dei naufraghi. 24 persone sono tenute sotto `sequestro´ per becera propaganda. Oggi saremo al porto, a chiedere rispetto della legge e della dignità umana».

Lo scrive su twitter il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano che chiude il messaggio con l’hashtag #Humanity1.

Anthony Barbagallo a Catania con Antonio Nicita

«Non consentire anche lo sbarco dei non fragili dalla Humanity 1 è una decisione arbitraria e contraria alle disposizioni internazionali sul salvataggio in mare che prevedono che i naufraghi devono essere accompagnati nel porto sicuro più vicino. Tutti i naufraghi, non solo alcuni, come stabilito in base a estemporanee decisioni ministeriali».

Lo dichiara il deputato Pd alla Camera e segretario regionale del partito in Sicilia, Anthony Barbagallo, che dal porto di Catania sta seguendo la vicenda assieme al senatore Antonio Nicita e al deputato di Verdi e Sinistra Italiana, Aboubakar Soumahoro.