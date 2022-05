'Qualcosa di Speciale', trama del film in onda stasera, martedì 3 maggio, su Rai 2

GdS

3 Maggio 2022 - 09.43 Giornale dello Spettacolo

Qualcosa di speciale, in onda stasera, martedì 3 maggio, su Rai 2, è il film romantico con Jennifer Aniston e Aaron Eckhart, uscito nel 2009 scritto e diretto da Brandon Camp.

Qualcosa di Speciale racconta come “A volte, quando meno te lo aspetti…” tutto può succedere. Il film in totale ha incassato 36 milioni di dollari.

Scopriamo insieme di che parla Qualcosa di Speciale – Love Happens: Protagonista è Ryan un vedovo di mezz’età che decide di scrivere un libro su come superare il dolore di una perdita che diventa un caso editoriale. Reinventatosi come carismatico guru capace di infondere l’autoconsapevolezza, l’uomo si innamora di una ragazza conosciuta in un seminario che gli fa capire come, nonostante tutto, lui non sia ancora riuscito a venire a patti col proprio dolore. Eloise Chandler è una graziosa fioraia che ha subìto ripetute e cocenti delusioni amorose, che hanno rafforzato in lei la convinzione di non volersi lasciare più coinvolgere in nessun tipo di relazione sentimentale. Ma la scintilla tra i due è pronta per scoccare.