Transnistria: la Russia a caccia di pretesti per allargare il conflitto nel sud dell'Ucraina

28 Aprile 2022 - 17.06

Mosca cerca pretesti per allargare il conflitto e invadere il sud dell’Ucraina per ‘salvare’ i russi della Transnistria? Il sospetto c’è.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha detto che la Federazione Russa è “allarmata dall’escalation in Transnistria” e condanna i tentativi di coinvolgere la Transnistria in quanto sta accadendo in Ucraina.

Zakharova secondo Ria Novosti ha dichiarato che gli incidenti in Transnistria sono considerati dalla Federazione Russa “atti di terrorismo”. Mosca insiste su “un’indagine obiettiva”.