3 Aprile 2022 - 10.40 Giornale dello Spettacolo

Mezz’ora in Più torna nel pomeriggio di domenica 3 aprile 2022, sempre con Lucia Annunziata, su Rai 3. Si parla della guerra in Ucraina con gli ultimi aggiornamenti in diretta ma anche della fine dello stato d’emergenza legato alla pandemia.

Ospiti di oggi a Mezz’ora in più il vicesindaco di Mariupol Sergey Orlov, il ministro della Salute Roberto Speranza, la giornalista della Reuters Catherine Belton, il direttore dell’Agi Mario Sechi, il vicedirettore della Novaja Gazeta Kyrill Martynov.