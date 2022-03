Salvini: "Le parole del Papa sono luce da seguire". E quindi dica no a razzismo e riarmo

globalist

25 Marzo 2022 - 17.08

Matteo Salvini, il trasformista: sui social sta promuovendo il razzismo umanitario (i profughi veri sono quelli dell’Ucraina mentre gli altri sono finti, anzi ci portano la guerra in casa) ed è segretario del partito che ha proposto un ordine del giorno che impegna il governo ad avviare l’incremento delle spese per la difesa fino al 2 per cento del Pil.

E ora che dice Matteo Salvini? “Papa Francesco e le sue parole di equilibrio e di pace sono una luce da seguire in un momento così buio, in cui tanti parlano con facilità di armi, bombe e guerra.

Difendere l’Ucraina e accoglierne i profughi è un dovere, facendo l’impossibile per fermare l’invasione russa, ma senza rischiare di avvicinarsi alla terza guerra mondiale”.

Quindi se Francesco è una luce da seguire lo segua fino in fondo. Altrimenti la smessa di nascondersi dietro il Papa per tentare di rifarsi una verginità su Putin e cavalcare l’ondata di partecipazione per le sorti degli ucraini