Qatar 2022, il Tas dice no ai Mondiali per la Russia

Il Tribunale arbitrale sportivo di Losanna ha respinto il ricorso presentato dalla Federcalcio russa, che aveva chiesto di congelare, per tutta la durata del procedimento, l’esecuzione della decisione del Consiglio Fifa di sospendere tutte le nazionali e club russi dalle competizioni internazionali, alla luce dell’invasione dell’Ucraina, fino a nuovo avviso.

Una decisione che, precisa il Tas, resta in vigore e dunque la Russia non potrà prendere parte agli spareggi mondiali dove avrebbe dovuto affrontare, il 24 marzo prossimo, la Polonia che dunque è qualificata di diritto al secondo turno dove se la vedrà con una fra Svezia e Repubblica Ceca. Il collegio arbitrale che esaminerà il ricorso russo è ancora in fase di costituzione e nessun udienza è stata fin qui fissata.