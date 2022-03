Gasperini, esame all'Atalanta: "Contro il Bayer un test per capire il nostro valore"

Redazione

9 Marzo 2022 - 14.26 Globalsport

L’Atalanta torna in Europa, per affrontare il Bayer Leverkusen nell’andata degli ottavi di Europa League. Gianpiero Gasperini ha parlato in conferenza stampa, rispondendo innanzitutto alle domande sul suo futuro a Bergamo, visto l’arrivo della nuova proprietà americana.

“Futuro? No, non c’è stata occasione di parlarne ancora. I nuovi proprietari non sono ancora arrivati qui a Bergamo. Per i tempi non dovete chiedere a me, dovete chiedere alla società».

“Dopo l’ultima sosta abbiamo avuto una serie di partite difficili, sul calendario questo ha avuto il suo peso, abbiamo avuto qualche problema col covid e con gli infortuni, tutte queste insieme di cose hanno determinato questo periodo, non c’è stata continuità. Ora c’è una nuova fase dove speriamo di poter fare meglio”.

“Il Bayer è una squadra che ha partecipato alla Champions League, ma in Europa League aumenta il blasone di tutte le compagini coinvolte col passare dei turni. Domani faremo le prove per cercare di vedere qual è il nostro valore. Muriel? Per me non esiste un problema, è sempre un ragazzo positivo. A volte fa il suo ruolo bene, a volte meno bene. Ma è davvero un ragazzo positivo”