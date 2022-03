Redazione

4 Marzo 2022 - 13.37 Globalsport

Preroll

Niente Gran Premi per la Russia. La Formula 1 oggi, come misura contro la guerra in Ucraina, ha annunciato di “aver rescisso il contratto con Russian Grand Prix promoter“, quindi anche nei prossimi anni la Russia non ospiterà Gran Premi.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La cancellazione, dunque, non è limitata solo a Sochi nella stagione 2022 per cause di forza maggiore. L’accordo, in scadenza nel 2025, prevedeva infatti lo spostamento da Sochi a Igora Drive, un circuito vicino a San Pietroburgo.