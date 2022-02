Sassuolo: "Siamo vicini a De Zerbi e Marlon, vi aspettiamo in Italia"

Redazione

25 Febbraio 2022 - 17.58 Globalsport

Preroll

Il Sassuolo è vicino al suo ex allenatore Roberto De Zerbi, attualmente in Ucraina, e al suo ex difensore brasiliano Marlon, Eìentrambi in forza allo Shakhtar di Donetsk. Nello staff del tecnico De Zerbi ci sono ex collaboratori del club neroverde, come gli ex calciatori Davide Possanzini e Paolo Bianco.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Sul sito ufficiale il Sassuolo scrive: “Oggi a Kiev la situazione è drammatica. Una guerra atroce sta sconvolgendo l’Ucraina. Siamo vicini a tutta la popolazione coinvolta in questa tragedia. Il nostro pensiero non può non andare a mister De Zerbi, a tutto il suo staff, a Marlon, che fanno sempre parte della famiglia neroverde. Abbiate cura di voi, vi aspettiamo in Italia il più presto possibile”.