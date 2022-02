'Lea un nuovo giorno': anticipazioni sui nuovi episodi della Fiction Rai

GdS

Torna stasera ‘Lea un nuovo giorno’, la nuova fiction Rai con Anna Valle e Giorgio Pasotti, arrivata alla terza serata. Nei due nuovi episodi di lunedì 22 febbraio ci si addentrerà sempre di più nel passato di Lea e nuovi casi nel reparto di pediatria e altre situazioni sentimentali andranno a cambiare le dinamiche tra Lea e il suo nuovo amore, Arturo.

‘Lea un nuovo giorno’ – quinto episodio: nel quinto episodio di ‘Lea un nuovo giorno’, intitolato, ‘La casa dei ricordi’, Lea (Anna Valle) sarà in difficoltà a causa del rapporto con l’ex marito Marco (Giorgio Pasotti), che non vuole accettare di vendere la casa che avevano comprato prima del divorzio.

Nel frattempo, in ospedale arriva un ragazzo di sedici anni, Matteo, campione di nuoto. Presenta una evidente bronchite che sta peggiorando di ora in ora fino a un decorso critico che porta all’intervento di Marco.

Lea, in preda ai ricordi, decide di rientrare un’ultima volta nella casa di campagna e inaspettatamente anche Marco fa lo stesso. Michela e Pietro escono insieme e pare che la serata sia piacevole per entrambi fino all’arrivo dell’ex fidanzata di lui.

‘Lea un nuovo giorno’ – sesto episodio: nel sesto episodio, dal titolo ‘Come eravamo’, vedremo Pietro in cerca di Michela per riparare allo spiacevole accaduto durante la loro prima uscita. Passano la notte insieme, tutto sembra perfetto. Ma Michela arriva in ritardo l’indomani e viene licenziata. Questo fatto la porta a prendere una decisione forse avventata: troncare la relazione con Pietro.

Lea si ritrova tra le braccia un neonato nato prematuro. Il nome del piccolo è Gabriele, proprio il nome che Lea e Marco avevano pensato per il figlio che hanno perso e che non hanno mai potuto stringere tra le braccia. Marco, forse toccato nuovamente da un sentimento d’amore nei confronti di Lea, le suggerisce di adottare Koljia, per ricreare insieme una famiglia. Ma la situazione del bambino peggiora improvvisamente.

‘Lea un nuovo giorno’ sono un totale di otto episodi per quattro serate. La serie è partita su Rai 1 l’8 febbraio e si conclude l’1 marzo. Ogni episodio è disponibile anche in replica. Per rivivere i momenti salienti della storia, basta andare semplicemente sulla piattaforma streaming RaiPlay.