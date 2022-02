Stadi, Costa: "A marzo si arriverà al 100% della capienza"

Redazione

14 Febbraio 2022 - 16.02 Globalsport

Preroll

“I tifosi hanno voglia di tornare allo stadio, i segnali stanno andando nella giusta direzione e confido che presto ci sarà il tutto esaurito. I dati continuano ad essere positivi, io credo che entro la fine del mese di marzo si possa arrivare alla capienza del 100%“. Queste le parole del sottosegretario al ministero della Salute Andrea Costa a Gr Parlamento, che risponde in maniera positiva alle sollecitazione della politica del calcio: “Comprendo la richiesta di Gravina, il calcio ha patito molto in questi anni di pandemia. Riavere gli stadi pieni significa avere fiducia e un sostegno economico. Dal 1 marzo si tornerà al 75% poi da lì a breve si potrà arrivare al 100%”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A marzo l’Italia affronterà la Macedonia a Palermo

Middle placement Mobile

Il 24 marzo l’appuntamento è di quelli storici: al Renzo Barbera di Palermo la Nazionale affronterà la Macedonia nella semifinale dei play-off. “Servirebbe uno stadio pieno per sostenere gli azzurri”, ha precisato il sottosegretario alla Salute. Non sono da sottovalutare i palazzetti, teatri di sport che hanno sofferto una crisi acuta in questi ultimi anni: “Anche per gli sport al chiuso c’è un ritorno graduale dell’ampliamento delle capienze. Lo sport è un comparto che ha sofferto tantissimo – ha aggiunto Costa – e la politica deve dare delle rispose. Ci sono costi importanti, dobbiamo creare le condizioni per continuare a fare sport”.