Dove vedere online e in tv le partite di oggi: lo Spezia ospita la Fiorentina, in Spagna Maiorca a caccia di punti

redazione

14 Febbraio 2022 - 10.55 Globalsport

Ultimo confronto della 25esima giornata di Serie A tra Spezia e Fiorentina: i liguri per allungare sulla zona salvezza, la Fiorentina per inseguire il sogno europeo. Nel girone B di serie C la Reggiana vincendo aggancerebbe in testa il Modena, mentre il Pescara è in piena zona play-off. In Liga il Maiorca rischia di essere risucchiato in zona retrocessione, ed ospita il Bilbao che ha velleità di entrare in zone europee.

20:45 Calcio, Serie A: Spezia-Fiorentina – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), live streaming su SkyGo, NOW e DAZN.

21:00 Calcio, Serie C: Reggiana-Pescara – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay e su Eleven Sports.

21:00 Calcio, Liga: Maiorca-Athletic Bilbao – Diretta tv/streaming su DAZN.

21:00 Calcio, Championship: WBA-Blackburn – Diretta tv/streaming su DAZN.