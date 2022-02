Dove vedere in tv le partite di oggi: il Psg ospita il Rennes. In Bundes scontro per l'Europa tra Lipsia e Colonia

Redazione

11 Febbraio 2022 - 10.32 Globalsport

Preroll

Per la Bundesliga in campo Lipsia – Colonia, due compagini divise da un solo punto, e in lotta per un posto in Europa. I padroni di casa sono al settimo posto con 31 lunghezze, gli ospiti sesti a 32. In Francia il PSG ha allungato sul Marsiglia +7 punti, e affronterà in casa il Rennes, quinto in classifica. In Liga il Siviglia, secondo in graduatoria, ospiterà l’Elche al 14esimo posto.

OutStream Desktop

Top right Mobile

20:30 Lipsia – Colonia Sky Sport 251

20:45 Femminile Chelsea – Arsenal DAZN

21:00 PSG – Rennes Sky Sport Football

21:00 Siviglia – Elche DAZN

21:00 Femminile PSG – Digione DAZN