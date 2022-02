Inter, Vidal con un futuro da scrivere. Galatasaray e Marsigia sul cileno

Redazione

11 Febbraio 2022 - 09.54 Globalsport

Per Arturo Vidal i prossimi saranno mesi importanti per decidere il proprio futuro. Una riflessione che spetta al giocatore, così come all’Inter, che ha sottoscritto col cileno un accordo fino al 2023. Il club nerazzurro potrebbe esercitare una clausola sul contratto per liberarsi del vincolo col giocatore, pagando una penale di 4 milioni di euro, al fine di risparmiare in relazione alla cifra di 8,5 milioni di ingaggio, da corrispondere per un altro anno al calciatore.

Galatasaray e Marsiglia interessate a Vidal

Alla finestra ci sono Marsiglia e Galatasaray che avrebbero già avuto contatti con l’entourage del giocatore per sondare la volontà del centrocampista. In questa stagione il cileno ha collezionato 16 presenze tra campionato e coppe, con 2 gol e 4 assist nel carniere. Vidal, dal canto suo, vorrebbe provare un’esperienza in Premier, prima di ritornare in Sudamerica. Futuro da valutare per re Artù, magari da decidere seduto ad una tavola rotonda con i dirigenti nerazzurri.