Inter, il procuratore di Radu accusa: "Handanovic antisportivo, siamo delusi"

Redazione

11 Febbraio 2022 - 09.52 Globalsport

Preroll

In casa Inter fanno rumore le parole di Oscar Damiani, procuratore del secondo portiere di Inzaghi, Ionut Radu. L’ex giocatore, che detiene la procura di Radu insieme a Crescenzo Cerere, si è confessato sulle pagine di Tuttosport e ha fatto una precisa accusa nei confronti di Samir Handanovic.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Handanovic vuol giocare sempre, da ex calciatore non lo capisco. Il suo mi pare un atteggiamento, tra virgolette, fuori dalla sportività. Credo che Radu abbia le capacità di giocare nell’Inter e in un grande club. Ci hanno puntato quando era ragazzo, offrendogli un contratto strepitoso. Non ora con i fatti, siamo allibiti”.

Middle placement Mobile

“Siamo delusi, noi ma soprattutto il ragazzo, che si allena sempre in modo ineccepibile. All’Inter tutti gli fanno sempre i complimenti. In Coppa Italia contro la Roma avrebbe potuto mostrare le proprie qualità, ma non è stato così. Nonostante contro l’Empoli avesse giocato bene, la società e Inzaghi hanno scelto Handanovic“.