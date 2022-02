Juve, ci pensa il mercato: 2 a 0 al Verona, a segno Vlahovic e Zakaria

Redazione

6 Febbraio 2022 - 22.43 Globalsport

Un esordio così, Vlahovic e Zakaria lo avrebbero forse potuto sognare. I due nuovi acquisti della Juventus decidono la partita contro il Verona e danno la scossa a una squadra sembrata trasformata dai due innesti. Dusan Vlahovic ci mette appena 13′ minuti a scrivere il suo nome nella storia bianconera. Errore di Casale, scatto verso Montipò e tocco sotto a scavalcarlo sul secondo palo.

L’ex Fiorentina, ha trasmesso una fame di gioco che in casa Juve mancava da tempo, un entusiasmo che ad Allegri ha ricordato le vecchie versioni della sua squadra.

Che sia vera gloria o meno, potranno dirlo solamente le prossime partite ma la sensazione che molti dei giocatori più al centro della critica nelle passate settimane abbiano assorbito una rinnovata verve.

Il raddoppio di Zakaria, al quarto d’ora della ripresa, ha chiuso una partita che il Verona aveva provato a tenere in vita, creando più di qualche problema alla porta difesa da Szczesny.

61’ | ⚽| E DUEEEEEEEE!!!!!!



Che palla di @AlvaroMorata per @Deniszakaria8! 👀



Presented by @play_eFootball #JuveVerona [2-0] #ForzaJuve pic.twitter.com/E4mVhaBNmv — JuventusFC (@juventusfc) February 6, 2022

In ottica classifica, i bianconeri hanno agganciato e superato l’Atalanta al quarto posto – ma i bergamaschi devono recuperare una partita – riaccendendo di fatto una corsa Champions che fino a qualche settimana fa sembrava piuttosto blindata.

I tifosi juventini si godono così i frutti di un mercato faraonico, quello che Allegri aveva definito un “bellissimo regalo” nella conferenza prepartita, si è trasformato in un’implacabile certezza: Dusan Vlahovic non ha dimenticato come si segna e, soprattutto, come si trascina una squadra che aveva bisogno di una vera e propria scossa.