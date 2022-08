Guadagna con il tuo cellulare: cosa non ti dicono

globalist

25 Agosto 2022

Potresti averlo visto centinaia di volte, ma forse sembrava troppo bello per essere vero. Guadagnare con le app è possibile, sì, non è un trucco, ma perché ne valga la pena bisogna capire cosa c’è dietro a tutto questo business. Il numero di app che ti permettono di guadagnare soldi basandoti su semplici azioni come guardare video o registrarti su siti gratuiti è schiacciante, ma cercare di guadagnare di più scaricando il maggior numero possibile sul tuo telefonino non è una buona idea. Fondamentalmente, le app sono una “estensione” del web. Quindi, se sei abituato a giocare per soldi su siti come https://nationalcasino.com/, puoi giocare agli stessi giochi su app di gioco tramite il tuo cellulare.

Ogni volta che scarichi una di queste app, le aziende accedono alle tue informazioni personali e fanno anche trading con esse. Ciò significa che in meno tempo di quanto pensi il tuo cellulare può iniziare a essere bombardato da tutti i tipi di notifiche, il che, oltre a rallentare il tuo dispositivo, è piuttosto fastidioso, poiché ti costringe a chiudere continuamente le notifiche.

Inoltre, tutte queste app offrono interessanti ricompense nella fase iniziale in termini di raccolta di punti che possono essere scambiati con premi, ma questi premi non sono così redditizi in seguito e ti costringono a dedicare una notevole quantità di tempo a compiere azioni per poter continuare ad aggiungere punti.

È chiaro che se hai deciso di scaricare molte di queste app nella speranza di ottenere succosi guadagni in breve tempo, una volta raggiunta questa fase rimarrai piuttosto deluso poiché il tempo che dedichi non ottiene un compenso meritevole.

Quindi, non vale la pena scaricare app per guadagnare denaro sul tuo telefonino?

Certo, se non hai abbastanza tempo a disposizione, no. Ma è anche che in molti casi ti ritroverai a dover compiere azioni come giocare che non attirano la tua attenzione, con cui il divertimento possibile svanisce e diventa un obbligo.

Probabilmente l’opzione migliore è cercare una di queste app che trovi davvero divertenti e dedicarci del tempo senza avere grandi aspettative. Finché ti diverti a usare l’app, denaro o punti saranno qualcosa di completamente secondario e li accumulerai senza nemmeno accorgertene.

Inoltre, quasi tutte queste app hanno una sorta di sistema di abbonamento, quindi se ti piace l’app non sarà difficile per te consigliarla agli amici e, in questo modo, riceverai anche punti che possono anche essere scambiati con l’attività che generano.

Le app per guadagnare denaro non devono essere viste come una soluzione per generare reddito, ma piuttosto come un intrattenimento che ha un’ulteriore attrattiva. È con questa mentalità che diventano interessanti poiché li scarichi non tanto per uno scopo economico, quanto piuttosto per divertimento.

Scaricare app, riprodurle e guadagnare denaro dopo aver riscattato tutti i tuoi punti è uno dei modi migliori per fare soldi con il tuo telefono. Spero che ciò che è stato recensito in questo articolo ti sia stato utile. Grazie per aver letto e buona giornata!