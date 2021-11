Rezza soddisfatto: "La campagna vaccinale dell'Italia è un successo"

Ottimi risutlati nonostante la destra fin dall'inizio abbia ostacolato tutte le misure di contenimento contro il Covid e non abbia mosso un dito per convincere i no vax a vaccinarsi.

In Italia c'è stata una "campagna vaccinale veramente di successo", tra i diversi Paesi europei, ad esempio, "siamo andati meglio della Germania". Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione al ministero della Salute, in un passaggio del suo intervento al Festival della Scienza Medica in corso a Bologna."Mediamente - ha aggiunto - le coperture sono piuttosto elevate ci avviciniamo al 90% di persone" che hanno fatto "la prima dose".