La nuova Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell'Esa è l'italiana Simonetta Cheli

admpumiddle

La nuova Direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell'Agenzia spaziale europea è Simonetta Cheli, che dal 1 gennaio 2022 guiderà il centro Esrin di Frascati, succedendo a Josef Aschbacher, diventato Direttore Generale dell'Esa a marzo 2021. La nomina è arrivata durante il 300esimo Consiglio dell'Esa in corso a Parigi.

La dottoressa Cheli è nata a Siena nel 1963 e ha lavorato all'ESA 30 anni, con vari ruoli all'interno della Direzione dei Programmi di Osservazione della Terra, tra cui: Capo dell'Ufficio Strategia, Programma e Coordinamento, Responsabile Ufficio Coordinamento e Responsabile dell'Ufficio Relazioni Pubbliche e Istituzionali.

outstream

Ha studiato a Yale in Diritto ed Economia e si è laureata in Scienze Politiche con specializzazione in Diritto internazionale presso l'Università "Cesare Alfieri" di Firenze. Cheli ha conseguito un diploma di studi avanzati (DEA, Diploma of Advanced Studies) presso il Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) di Parigi.Le sue prime parole alla notizia della nomina sono state di sorpresa: "Non me l'aspettavo, avevo preparato la mia candidatura ma sinceramente non me lo aspettavo perché queste sono decisioni complesse dei 22 Paesi dell'Esa, che hanno una dimensione tecnica di expertise ma anche una dimensione politica". Cosa ha reso vincente la sua candidatura? "Saper combinare expertise tecniche con capacità diplomatiche e di collaborazione internazionale".