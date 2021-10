Il virologo Rasi: "A breve arriverà l'antivirale con cui potremo curare il Covid a casa"

admpumiddle

I progressi della scienza per combattere il virus sono sempre più ampi e, oltre a continuare con la vaccinazione, ci auguriamo che a breve il Covid possa essere curato come una semplice influenza.

"Uno strumento importante, con il grosso vantaggio della possibilità di usarlo a casa. L'arrivo, che potrebbe essere imminente, dell'antivirale orale molnupiravir, per il quale Msd ha annunciato l'intenzione di presentare in tempi brevi richiesta di ok ai vari enti regolatori del mondo, sarà un fatto molto importante, che aggiunge uno strumento fondamentale per la gestione del Covid”.

outstream

Parola di Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema, oggi consulente del commissario straordinario per l'emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, e direttore scientifico Consulcesi.

"E' un farmaco che si preannuncia più o meno alla stessa efficienza dei monoclonali - spiega l'esperto - con ovviamente il grosso vantaggio di essere di potenziale uso domiciliare. Non sembra essere di un'efficacia straordinaria - puntualizza Rasi - non è" per intenderci "un 'game changer', ma è uno strumento assolutamente importante".

ad_dyn<