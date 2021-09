L'ira di Sileri sulla politica che occhieggia ai no-vax: "I vaccini salvano vite, punto"

admpumiddle

La politica della destra dall'inizio dell'anno sta cercando di oscurare la fondamentale funzione dei vaccini all'interno dell'ottica pandemica, per strizzare l'occhio all'elettorato no-vax e negazionista. Pierpaolo Sileri non ci sta e chiarisce il punto: "L'efficacia dei vaccini è innegabile. La politica non confonda le persone".Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, intervenendo nell'Aula del Senato al termine della discussione generale sul decreto green pass."La politica discuta sull'obbligo vaccinale e sul green pass, ma non su una cosa che è scienza pura: il vaccino salva la vita.Punto", ha chiarito, sottolineando: "Se non lo diciamo chiaro in questa aula, le persone fuori sono confuse".