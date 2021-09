Bassetti fa un appello alle donne incinte: "Vaccinatevi, protezione anche per il feto"

admpumiddle

Da giorni la comunità scientifica sta invitando le donne che si trovano in stato interessante a vaccinarsi, sia per una loro protezione, ma soprattutto per una protezione aggiuntiva del feto, che riceverebbe gli anticorpi dalla madre.L'infettivologo Matteo Bassetti, ospite a Tgcom24, lancia un appello rivolto alle donne incinte che hanno scelto di non immunizzarsi per paura di effetti collaterali: "Questa diffidenza c'era stata anche in passato con l'influenza e la pertosse. Il vaccino anti-Covid si può utilizzare dopo il terzo mese di gravidanza ed è una doppia protezione, perché la mamma può passare gli anticorpi anche al nascituro".Il professore si è rivolto anche agli over 50, "quelli che devono ai vaccini molto più di altri, perché hanno fatto le malattie esantematiche e sanno cosa vuol dire evitare una grave infezione grazie alla possibilità di immunizzarsi".Bassetti ha poi ricordato come "il 97% di chi si vaccina non rischia di finire in terapia intensiva. Il vaccino è uno strumento salvavita per la classe dei 50-60enni, che al momento è quella che sta maggiormente affollando gli ospedali"."Spiace che la politica si occupi di scienza e medicina", prosegue Bassetti, "perché nessuno ha mai detto che non bisgona vaccinare durante una pandemia. È la prima volta che abbiamo la possibilità di immunizzare in tempi così rapidi. Le varianti possono colpire anche chi è vaccinato, ma nascono laddove la popolazione non lo è".L'ultimo dei temi affrontati è quello della riaperture delle scuole, prevista in gran parte d'Italia per domani 13 settembre: "Ci sarà sicuramente una maggiore circolazione del virus, ma andrà tenuta in considerazione la pressione sugli ospedali, per capire se un aumento di contagi porterà una maggiore pressione sulle strutture".