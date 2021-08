Aumentano ancora ricoveri e terapie intensive: cresce il tasso di positività

admpumiddle

Numeri di difficile lettura, come tutti i lunedì wuando i dati sono un po' scombinati: nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 4.200 nuovi casi di coronavirus a fronte di 102.864 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 5.735 con 203.511 test). Il tasso di positività si attesta al 4,1%, in aumento rispetto al 2,8 del giorno precedente. Secondo i dati del ministero della Salute, i morti sono 22, mentre i guariti 1.589. Aumentano di 24 unità le terapie intensive e di 155 i posti letti occupati negli altri reparti.

outstream

I numeri della pandemia

Sono 323 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 24 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono invece 39. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.786, 115 in più rispetto a ieri. Al totale dei tamponi odierni ne vanno aggiunti circa 12mila del Lazio, non comunicati a causa della sospensione dei sistemi informatici, quindi il tasso di positività nazionale si attesterebbe al 3,7%. Gli attualmente positivi salgono a 114.855 con un aumento di 2.589 nelle ultime 24 ore.

ad_dyn<