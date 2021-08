Aumentano ancora i ricoveri per Covid ma l'indice di positività cala: altri 24 morti

admpumiddle

Una situazione in parte problematica che però - per fortuna - al momento è ancora largamente sotto controllo.

Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 6.599 nuovi positivi a fronte di 244.657 tamponi. Lo riporta il bollettino del ministero della Salute, secondo cui i decessi sono stati 24. I dimessi/guariti sono stati 2.936.

Continua a salire il numero dei ricoveri (+40) e quello degli ingressi in terapia intensiva (+9). Il tasso di positività scende al 2,7%.

In Sicilia il numero maggiore di nuovi casi, con 789 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Sopra quota 700 in un giorno anche l'Emilia-Romagna (+717), il Lazio (+762), la Toscana (+734).Gli attualmente positivi sono in tutto 104.685, cioè 3.639 in più.

