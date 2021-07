Vaia (Spallanzani): "Lazio in zona gialla? Ancora bassi i numeri di ricoveri e malati gravi"

admpumiddle

Nessun allarme: "In questa fase sono molto importanti i tassi di ospedalizzazione e la gravita della malattia, dobbiamo guardare soprattutto a questi dati. Da questo punto di vista i numeri del Lazio sono bassi. Non dobbiamo fare una corsa tra le Regioni ma dire con molta nettezza che tutti dobbiamo cooperare con intelligenza e pazienza affinché le fasce anagrafiche stabilite dalle autorità regolatorie siano vaccinate in doppia dose convincendo gli indecisi e gli esitanti".

Così il direttore dell'Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, risponde al rischio che alcune Regioni, tra cui il Lazio, possano passare in zona gialla.

outstream

Non è il tempo della terza dose

"Non è ancora il tempo della terza dose" perché "prima dobbiamo arrivare all'obiettivo prioritario dell'85% della popolazione vaccinata".

Francesco Vaia ha continuato, "poi dobbiamo studiare cosa produce nel nostro organismo il vaccino dal punto di vista immunitario: linfociti T e cellule della memoria sono in grado di proteggerci comunque? All'esito della fine della vaccinazione di massa - osserva - e degli esiti degli studi immmunologici avremo maggiori e più compiuti elementi per decidere, senza essere influenzati d'ala geopolitica o dagli interessi industriali, pur legittimi".

ad_dyn<