L'infettivologo Cauda: "Nel Lazio tanti vaccinati, difficile che torni zona gialla"

L'alto numero dei contagi nel Lazio, ormai sempre in testa alla classifica dei casi gironalieri, farebbe presagire un cambio di colore nelle prossime settimane, ma non sarà così, quasi certamente.

"La Regione Lazio è tra quelle che hanno vaccinato di più, forse tra le primissime. I dati ci dicono che la circolazione del virus c'è ed è anche superiore ad altre Regioni ma le previsioni per la prossima settimana sembrano indicare una stabilizzazione.

In sintesi, il Lazio visti anche i dati delle ospedalizzazioni e delle terapia intensive mi sembra lontano dal rischio di cambiare colore e diventare giallo". Così Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma, commenta la possibilità che il Lazio, insieme ad altre Regioni, possa passare in agosto in zona gialla.