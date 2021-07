Zangrillo invita la gente a vaccinarsi ma è contrario a green pass e obblighi

admpumiddle

Un appello, una volta tanto che non va nella direzione di allentare le regole.

"Vi dovete vaccinare contro Covid non perché è obbligatorio, ma perché altrimenti correte il rischio di incontrarmi".

Lo dice con una battuta Alberto Zangrillo, direttore del Dipartimento di anestesia e terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, ma il messaggio è chiaro: l'iniezione scudo è importante per proteggersi ed evitare le conseguenze più gravi della malattia che potrebbero portare le persone in ospedale.

"E' questo che si deve capire" e "che deve spingere le persone - conclude il prorettore dell'università Vita-Salute - più che un obbligo o il green pass", tema caldo di cui si sta discutendo in questi giorni in vista della possibilità di vincolare alla certificazione diverse attività e magari riuscire anche così spingere in avanti le immunizzazioni.

Zangrillo liquida il tema con queste parole e, per quanto riguarda la situazione Covid, ribadisce: "La cura tempestiva e corretta vale più di 1.000 tamponi".

Sì, magari con una sanità pubblica potenziata e non come adesso dove - in Lombardia- lascia il passo a quella privata che non è sempre al servizio del popolo ma dei più abbienti, tipo i ricoveri di Berlusconi mentre pensionati sono morti di covid a casa senza le cure adeguate.