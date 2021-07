Sul Covid cambio di parametro: il numero dei ricoveri conterà più dei contagi

admpumiddle

Un cambio di paradigma anche alla luce di quello che sta emergendo dalla variante delta: molto più contagi ma - a quanto sembra - molti meno ricoveri e casi gravi.

Sarà il tasso di ospedalizzazione il criterio più importante per stabilire i colori delle Regioni. Di fronte alla nuova avanzata dei contagi spinti dalla variante Delta, il ministro Roberto Speranza ha spiegato che cambieranno le modalità per decidere le restrizioni: primo indicatore sarà quello dei ricoveri e solo dopo verrà quello dell'incidenza, ma con un numero minimo di tamponi effettuati.

Parametri - E così, anche se alcune Regioni si avvicinano al giallo visto il trend di aumento dell'incidenza dei contagi (in cima ci sono Sardegna, Sicilia, Veneto, Lazio e Campania), per scongiurare il rischio chiusure si pensa a un cambio di rotta sulla valutazione dei parametri.

Ospedalizzazione - "Il tasso di ospedalizzazione peserà di più rispetto agli altri indicatori", chiarisce Speranza mettendo in campo una soluzione che mette d'accordo anche i territori, che temono misure più stringenti.

C'è solo da augurarsi, visti alcuni precedenti non proprio positivi, che a qualcuno non venga in mente di ricoverare il meno possibile per paura del superamento del passaggio di fascia.

