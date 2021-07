Ricciardi: "Senza cautele c'è il rischio che le varianti buchino i vaccini"

admpumiddle

Il rischio più grande che corriamo con la diffusione incontrollata della variante Delta è che questa, una volta dominante, possa "bucare" i vaccini e la loro copertura anticorpale."Stiamo attenti, perché la cautela che non adoperiamo in questo momento si può tradurre in varianti" di Sars-CoV-2 "che bucano i vaccini. Dobbiamo imparare dagli errori per evitarli. Cosa che in Italia non sta avvenendo, perché anche in questo momento la discussione attuale predispone verso problemi che, se non affrontati, potranno esporci nuovamente.Fortunatamente abbiamo i vaccini, ma il virus si sta organizzando per bypassarli". E' la riflessione di Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all'Università Cattolica e consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza nell'emergenza da coronavirus.L'esperto, durante un webinar promosso da Altems Università Cattolica su scienza e politica nella lotta contro la pandemia, fa il punto sulla situazione oggi nel mondo e fa notare: "Il Costa Rica ha le terapie intensive piene, in Colombia c'è il record di mortalità, in Brasile non ne parliamo. L'Africa, che è vaccinata solo per l'1%, sta avendo problemi enormi".Quanto all'Italia, Ricciardi suggerisce cautela e, guardando indietro al suo ruolo di consigliere, risponde a chi gli chiede se i suoi moniti siano sempre stati ascoltati: "Mi chiamavano professor lockdown, ero quello che invocava sempre i lockdown che si sono dimostrati effettivamente l'ultima ratio" in situazioni in cui i contagi erano in impennata." Se mi hanno ascoltato? Il ministro sempre, il Governo qualche volta no".