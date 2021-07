Altri 1400 nuovi contagi di Covid e 12 decessi ma si teme la variante delta

Dati ancora buoni ma si teme che la variante delta possa sfondare anche qui.

In Italia ci sono 1.400 nuovi casi di coronavirus a fronte di 208.419 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 1.390 su 196.922 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 12 decessi (contro i 25 di venerdì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 127.768. In terapia intensiva sono ricoverati 161 pazienti mentre i guariti sono 1.763. Tasso di positività allo 0,67%.