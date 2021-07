Covid: 932 nuovi contagi su 228.127 tamponi e altri 22 morti

admpumiddle

Dati ancora buoni: nelle ultime 24 ore l'Italia registra 932 casi di coronavirus a fronte di 228.127 tamponi processati (venerdì erano stati 794 su 199.238). Lo rende noto il ministero della Salute, sottolineando che i decessi sono 22. Continua il calo dei ricoveri in ospedale (-84) e in terapia intensiva (-9). I guariti sono 3.110. Il tasso di positività è stabile allo 0,4%.Sono 204 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 2, entrambi in Campania. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.394. Il totale dei guariti da inizio pandemia è di 4.089.298 persone. Ancora in calo gli attualmente positivi al coronavirus in Italia: oggi sono 45.576, 2.203 in meno di venerdì.Sono 19.606.446 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid, pari al 33% della popolazione, il 36,30% se si considerano gli over 12. E' quanto emerge dai dati della struttura commissariale. Le somministrazioni sono state finora 52.872.596, su 58.914.937 dosi arrivate (l'89,7%).