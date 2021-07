Burioni: "Con la variante delta il virus è molto più pericoloso, il vaccino deve essere obbligatorio"

admpumiddle



Un appello mentre la politica balbetta e soprattutto a destra non vogliono scontentare l’anima no-vax e negazionista così presente tra fascisti e sovranisti.

"Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e velocemente in considerazione l'obbligo vaccinale per tutti o si rischia grosso. Il virus non è più quello che abbiamo conosciuto, è diventato molto più pericoloso".

Lo scrive in un tweet Roberto Burioni virologo dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano,