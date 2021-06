L'assessore alla Salute del Lazio: "Stop alle mascherine ma portiamole sempre dietro"

admpumiddle

Sottoscriviamo queste parole: la responsabilità dei cittadini, proprio adesso che stiamo uscendo a piccoli passi dalla pandemia, non deve mancare.

"Da domani abbassiamo le mascherine all'aperto, è un segnale positivo, ricominciamo dopo un anno e mezzo a conquistare spazi di normalità. Ma non dobbiamo smettere di stare attenti, la guardia deve sempre rimanere alta''.

Lo scrive in un comunicato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria del Lazio, Alessio D’Amato che invita a ''non perdere di vista l’obiettivo, ovvero sconfiggere il Covid e di continuare a rispettare le regole di distanziamento, igiene e anche dell’uso della mascherina dove la situazione lo richiede, portatele sempre dietro. Uniti usciremo da questo periodo così duro”.