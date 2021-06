Preoccupa anche in Italia la variante Delta: focolai dalla Lombardia alla Sardegna

admpumiddle

Secondo gli esperti dell'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la variante Delta del Covid inizia a rivelarsi un problema.

Infatti "entro la fine di agosto rappresenterà il 90% dei virus in circolazione nell'Unione Europea".

In Italia la mutazione del virus, segnalato per la prima volta in India, può mettere a rischio la ripartenza, con vari focolai già individuati da Nord a Sud.

Ieri il premier Mario Draghi ha sottolineato che "la situazione economica europea e italiana è in forte miglioramento, ma restano rischi legati alle varianti" e ha invitato ad andare "avanti con la campagna di vaccinazione".

Mentre il sottosegretario alla Salute Costa ha invitato a "potenziare il sequenziamento del virus".